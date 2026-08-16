Publication de patrimoine : « Vous ne pouvez pas parler de transparence et dire non », Aminata Touré recadre le Premier ministre et le président de l'Assemblée

Le débat sur la déclaration de patrimoine s'est invité à l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire. Aminata Touré, Haute représentante du président de la République et superviseure générale du mouvement « Kiiraay – Les Patriotes républicains », a appelé à replacer la question au cœur d'une exigence de transparence renforcée.



L'ancienne Première ministre a rappelé que la publication du patrimoine figurait parmi les engagements de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, une promesse concrétisée dès son entrée en fonction par la transmission de sa déclaration au Conseil constitutionnel. Selon l'intervenante, la révision de l'article 37 vise à étendre cette obligation de déclaration et de publication au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale, en vertu de l'égalité devant la gestion des ressources publiques.



« Pourquoi déclarer ? C'est parce qu'on a en charge des fonds publics », a souligné Aminata Touré, réaffirmant la volonté du chef de l'État d'instaurer une règle commune aux trois plus hautes autorités du pays. S'exprimant sur les réticences autour du calendrier d'application, notamment l'amendement suggérant un report des vérifications à 2027, la responsable politique s'est montrée critique envers toute tentative de différer la mesure pour les dirigeants actuels.



« Vous ne pouvez pas parler de transparence et dire non, moi je veux me soustraire à un tel exercice », a martelé l'ancienne cheffe du gouvernement, tout en rappelant s'être elle-même prêtée à cet exercice dès 2012 au nom de la bonne gouvernance.