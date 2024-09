Cause palestinienne : Ousmane Sonko dénonce le silence de certains "pays musulmans" et appelle à "l'isolement d'Israël"

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé le silence de certains pays musulmans et africains face à la crise palestinienne, tout en accusant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de poursuivre la guerre dans la bande de Gaza. Il a appelé à isoler Israël en réponse à la « barbarie » menée, selon lui, avec le soutien de certains pays occidentaux.



« Je réitère toute notre douleur et notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyant, mais nous considérons qu’il faut avoir une attitude politique. Le Pape François l’a dénoncé et condamné. Il a réclamé deux Etats viables (…) ll faut rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, d'isolement politique», a déclaré Ousmane Sonko au cours du rassemblement en soutien aux Palestiniens à la Grande mosquée de Dakar, ce samedi.



Ousmane Sonko a noté les «multiples divisions» qui empêchent musulmans et africains de «parler d'une seule voix» face à la crise.



« Si la CPI (Cour pénale internationale) a pu condamner pour crime contre l’humanité le Premier ministre israélien actuel, c’est parce que l’Afrique du Sud a fait ce que l’on aurait pu faire tous les musulmans pour obtenir ce résultat. Ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions faire des résultats tant souhaités, qui est d’arrêter cette barbarie humaine validée, cautionnée par certains pays occidentaux », a-t-il dénoncé.



«Nous avons un Premier ministre (israélien) dont le pouvoir dépend de cette guerre, la survie politique dépend de cette guerre, et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays», a-t-il dit.



Dans un communiqué, l'Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal en Collaboration avec les Forces Vives de la Nation appelle à une mobilisation générale pour pousser Israël à respecter le droit international.



« Il est impératif que des actions concrètes soient prises pour mettre fin à cette tragédie. Des sanctions économiques, politiques et diplomatiques contre Israël doivent être prises. Les appels à la retenue ne suffisent plus, il faut s'investir davantage pour soutenir les frères palestiniens », lit-on.