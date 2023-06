Cave tribunal de Dakar : plongée dans l’angoisse des parents inquiets du sort de leurs enfants arrêtés lors des manifestations

Dans l'attente angoissante, une femme attire plus l’attention. Sira, est couchée par terre, les pieds nus, tenant un gros sachet à ses côtés tandis que sa fille tète tranquillement. Vêtue d'une robe marron et arborant des boucles d'oreilles évoquant son appartenance à la communauté peulh, elle est la mère d'un adolescent de 15 ans arrêté lors des protestations à Rufisque. « En ce moment, je ne fais que prier pour que mon fils retrouve sa liberté. Je suis venue ici ce matin, mais je n'ai pas encore réussi à le voir. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Heureusement, j'ai pu lui faire parvenir des vêtements et de la nourriture. Maintenant, j'attends », confie-t-elle avec une pointe d'anxiété dans la voix.

Parmi les quelque 500 arrestations recensées, une vingtaine de personnes ont été libérées hier mardi, offrant un mince espoir au sein de cette atmosphère tendue. Cependant, ce qui préoccupe les parents, c'est l'endroit où leurs enfants passent leurs nuits, car chaque soir, ils sont déplacés pour dormir ailleurs, la cave du tribunal ne pouvant accueillir tous les détenus. « Ce qui m'inquiète, c'est l'endroit où ils dorment, car chaque soir, ils sont emmenés ailleurs pour passer la nuit, car ils ne peuvent pas tous dormir dans la cave. Leur libération est primordiale. Parmi ceux qui ont été arrêtés, la plupart sont des curieux ou des travailleurs qui passaient par là. Je suis venu voir deux personnes arrêtées depuis mercredi, alors qu'il n'y avait pas de manifestation. J'ai peur qu'ils soient en train de calculer le fait que s'ils les relâchent, ils reprendront les manifestations », déclare un parent dont deux neveux ont été arrêtés à Rufisque. Selon ses dires, ils rentraient du travail lors de leur arrestation.

De son côté, la nommée Fatou Boye, venue de Keur Mbaye Fall, est présente devant l'entrée de la cave du tribunal depuis 8H. Son fils âgé de 16 ans est parmi les détenus, et son inquiétude ne fait que croître à mesure que le temps s'écoule. Devant cette même entrée, un défilé incessant d'avocats est observé. Certains entrent pour rejoindre les détenus, tandis que d'autres en sortent. Ces derniers sont immédiatement approchés et interrogés par les proches des prisonniers, qui les supplient de prendre en charge les dossiers de leurs proches dans l'espoir de leur obtenir une issue favorable.

Dans ce rassemblement, un père de famille, visiblement préoccupé, avoue que son fils de 17 ans s'est rendu à Jaxaay jeudi dernier et depuis lors, il n'a plus aucune nouvelle de lui. Malgré ses démarches effectuées dans deux commissariats différents (central et Jaxaay), il reste sans nouvelles. Le jeune garçon en question répond au nom de M. Faye. Son père attend devant la cave du tribunal de Dakar.

« Les jeunes doivent rester tranquilles… »



Une autre mère, venue de Gueule-Tapée, dont le fils a 20 ans a été arrêté, fustige le comportement des jeunes et soutient que les jeunes doivent revoir leurs comportements. « Les jeunes qui seront libérés doivent rester tranquilles. Si mon fils pense ne serait-ce qu'à sortir lorsqu'il y aura des manifestations, je vais l'attacher. En ce qui me concerne, je vais manifester en allant voter pour la personne que je soutiens. Quant à aller dans la rue, je ne le ferai pas, car la situation au Sénégal est vraiment compliquée. »Continuant, elle explique que « plusieurs jeunes n'ont pas d'avocats pour le moment ». Face à cela, une psychose s'est installée chez les parents. À rappeler que la majorité des jeunes sont âgés entre 15 et 25 ans.