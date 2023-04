Cayar: après les affrontements de vendredi, la tension et la colère couvent

Le feu couve terriblement dans le village traditionnel des pêcheurs de Cayar avec les récents affrontements ayant occasionné des victimes et des dégâts matériels importants, entre les pêcheurs de Cayar et de Mboro. Et si l’on n’y prend pas garde l’irréparable pourrait survenir à tout moment à Cayar, où la colère des populations monte crescendo. Lundi vers les coups de 00 heure, des jeunes sont descendus dans la rue pour barrer la route principale de la commune, avant d’aller saccager, à la plage, du matériel de pêche qui appartiendrait aux pêcheurs saisonniers de Mboro et de Guet-Ndar.



Ainsi des pirogues et des filets de pêche auraient été brûlés en quantité. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour éviter le pire. Pour rappel, de jeunes pêcheurs de Cayar, dont la moyenne d’âge est de 20 ans, ont été nuitamment attaqués en pleine mer par leurs collègues de Mboro, qui les ont aspergés d’essence avant brûler certaines parties de leur corps. Une cellule de crise a été mise en place par le gouverneur de région et le ministre des Pêches était ce week-end à Thiès, en conclave avec toutes les parties prenantes, pour trouver une solution à ce problème.



A souligner que les différends entre pêcheurs de Cayar et ceux de Mboro et Guet Ndar dure depuis les années 80-90. Les populations de Cayar ne veulent de la pêche à mono-filament dans leurs eaux. Cette méthode de pêche au filet dormant, pourtant interdite par la loi sénégalaise depuis 1998, est pratiquée par les pêcheurs de Mboro et de Guet Ndar. Ce qui a été à l'origine de plusieurs affrontements dans cette zone depuis des années. Le manque de réaction des autorités étatiques a finalement débouché sur des règlements de compte horribles. Il y a eu un mort des suites de brulures.