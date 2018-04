CdM 2018 : Les arbitres vont toucher le jackpot

On connaissait déjà certaines primes versées aux joueurs suivant le parcours des différentes sélections pendant la Coupe du monde. On connait maintenant les salaires qui seront versés aux arbitres. S'ils n'ont pas été rendus officiels par la FIFA, UOL en a dévoilé les grandes lignes.

Le média brésilien annonce que les revenus ne vont plus être standardisés mais faits selon différents quotas en fonction du vécu international des arbitres.



Dans les faits, Felix Brych, Cuneyt Cakir ou Nestor Pitana vont faire partie de la catégorie 1 et percevront 57 000 euros durant leur séjour russe. A cette somme fixe s'ajouteront des « primes » pour les matchs arbitrés : 2 500 euros pour chaque match au sifflet. UOL poursuit en assurant que les salaires ont largement augmenté par rapport à l'édition 2014 au Brésil.



Les arbitres touchaient alors 40 000 euros. On ne sait pas encore dans quelle catégorie sera Clément Turpin, unique représentant tricolore durant la grand-messe du football mondial.



sport Orange