Ce fait insolite qui s'est déroulé mardi dernier à Yoff Diamalaye

Un fait insolite s'est déroulé mardi dernier à Yoff où un homme a poursuivi un groupe d’écolières en braquant son sexe contre eux. Selon « L’Observateur », les faits se sont déroulés vers 15 heures, alors qu'un groupe de fillette regagnait leurs domiciles à la descente de l'école.



Plongées dans une discussion animée, elles ont senti le nommé A. Diallo les suivre à pas de course. Prises de panique, elles ont commencé à presser le pas. Mais le mis en cause, dominé par son désir libidineux est parvenu à les accrocher. Arrivé à quelques mètres du groupe de fillettes, il a fait descendre son pantalon pour exhiber son sexe.



Prises de panique par ce qu'elles venaient de découvrir les écolières se sont dispersées en criant au secours. Profitant de la mêlée, A. Diallo s’est enfui. Toutefois, à la sortie de leur cachette, les fillettes nommées AS. et N.M. qui rentraient chez elles l’ont croisé à nouveau sur leur chemin. Reconnaissant leur harceler qui s’est encore dirigé vers elles et prêt à descendre son pantalon à nouveau elles se sont mises à hurler à tue-tête.



Ameutés par les cris, l'Imam et les autres riverains sont venus à leur secours. Maitrisé et conduit à la Gendarmerie de Foire, il réfute les accusations retenues contre lui. A. Diallo a révélé qu’il était chez mon oncle à Yoff Diamalaye jusqu'à 12 heures. « J'ai quitté la maison pour me rendre dans mon lieu de travail a Grand-Yott. Arrivée à la hauteur de la Sde Yoff, j'ai été poursuivi par des filles mineures jusqu'à hauteur de la mosquée. Des vieux m'ont interpellé par la suite, me disant que les enfants sont en train d'accuser de val. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, ils changent de version pour dire que ce n'est pas un cas de vol, mais plutôt de l'exhibitionnisme».



Finalement, il a été déféré lundi dernier dans la matinée et placé sous mandat de dépôt. À en croire le journal, il sera jugé lundi prochain devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar.