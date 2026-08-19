« Ce fonds n’était pas destiné à développer la Casamance » : Amadou Ba recadre Aminata Touré

Le député de Pastef-Les Patriotes, Amadou Ba, a pris la défense du Premier ministre Ousmane Sonko dans la polémique sur les fonds soulevée par Aminata Touré, dénonçant une « manipulation ». Lors d’un point de presse, le parlementaire s'est attaché à clarifier l’affectation de ces ressources financières.



« Ce fonds n’était pas destiné à développer la Casamance mais pour des négociations », a précisé le député. Il a expliqué qu'à son arrivée à la Primature, le Premier ministre a utilisé une partie de cette enveloppe pour ces concertations et l'autre « pour réfectionner le building et acheter des voitures à l’ONRAC », en rappelant que « ces voitures sont au nom de l’État ». Soutenant que les crédits dédiés aux négociations ne nécessitent pas de justification détaillée, Amadou Ba s'est interrogé : « À qui la faute si le président de la République accepte de donner de l'argent à l'ancien PM Ousmane Sonko pour faire du social ? »



Le député a par ailleurs fait état d'un échange téléphonique qu'Aminata Touré aurait eu avec Ousmane Sonko durant sa détention. Selon lui, l'ancienne Première ministre aurait affirmé que « Diomaye est incapable de diriger ce pays », estimant qu’il ne tiendrait pas deux ans. Face aux vives tensions politiques actuelles, Amadou Ba a conclu en rejetant tout affrontement : « Il nous pousse à la violence et on ne le fera pas ».