Gamou 2026 : la Police nationale a mené une vaste opération de sécurisation à Tivaouane

Dans la nuit du 18 au 19 août 2026, le Commissariat urbain de Tivaouane, avec l’appui du Commissariat central de Thiès et du GMI, a mené une vaste opération de sécurisation.



Selon la Police nationale, l’opération a débuté après un briefing dirigé par le Commissaire principal de Police Cheikh Ndiaye. Les forces engagées ont ensuite été déployées sur les principaux axes menant vers Saint-Louis, Touba-Kouta et Mboro, avec l’installation de points de contrôle et la vérification des usagers.



Les éléments de la Circulation ont procédé à la vérification des documents des véhicules et des conducteurs, tandis que la Brigade de recherches a effectué des contrôles d’identité dans plusieurs zones sensibles, conduisant à l’interpellation de plusieurs individus pour vérification.



Cette opération s’inscrit dans le dispositif global de sécurisation du Gamou de Tivaouane 2026, visant à assurer la protection des populations, des pèlerins et de leurs biens et à garantir le bon déroulement de l’événement.