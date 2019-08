Ce vice de forme qui pourrait conduire à la libération des présumés meurtriers du Commandant Tamsir Sané

Et si les 13 présumés meurtriers filaient tout droit vers la liberté après un procès équitable ? La question mérite d’être posée, si l’on se réfère aux révélations faites par des sources de la Radio futurs médias (Rfm).



En effet, selon ces dernières, les personnes arrêtées dans l’enquête sur le meurtre du Commandant Tamsir Sané n’ont pas été assistées par un avocat, conformément au Règlement numéro 5 de l’Uemoa qui exige la présence d’un avocat à côté d’un prévenu aux premières heures de son interpellation. Tel semble ne pas avoir été le cas en ce qui concerne les présumés meurtriers arrêtés à Koumpentoum par la Brigade de Tambacounda.

"La gendarmerie a peut être commis un vice de forme. Aucune des 13 personnes arrêtées dans cette affaire n'a bénéficié de l'assistance d'un avocat comme le stipule la loi. Et la loi ne fait aucune dérogation en la matière. Toute personne interpellée doit se voir notifier son droit d'être assistée par un avocat. Les gendarmes enquêteurs de Koumpentoum se sont-ils acquittés de cette obligation ? Non. Selon les sources de la RFM.".



Pour rappel, le chanteur Thione Ballago Seck a été libéré pour le même motif par le juge lors de son procès pour faux billets.