Cédéao: le Mali, le Sénégal, le Ghana et la Guinée rejoignent le système interconnecté de gestion des marchandises en transit

Depuis mardi, les patrons des douanes des 15 États de la Cédéao étaient réunis à Lomé, la capitale togolaise. Le but est de fluidifier les échanges commerciaux entre les pays de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Une fois que la marchandise arrive au port, les pays de transit ont les mêmes informations en temps réel et peuvent donc suivre, également en temps réel, la cargaison.



Le convoyeur voit ensuite les formalités de dédouanement facilitées dans le pays de consommation. Par la même occasion, le système permet de lutter contre la contrebande et de sécuriser les recettes douanières mais aussi d'échanger des données entre les différentes administrations nationales. Initié en 2019 par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, le système a été rejoint cette semaine par quatre autres pays de la Cédéao : le Mali, le Sénégal, le Ghana et la Guinée.