Célébration de la femme : le groupe "No Stress Land" redonne le sourire aux détenues du Camp Pénal

Honorée par l'intérêt social de ce groupe qui compte à ce jour 900 membres, la Directrice de cette prison, le lieutenant Nogaye Séne de rappeler que : " la privation de liberté ne signifie pas que la personne est privée de ses droits. La personne est seulement privée du droit d'aller et de retour. Ses autres droits lui sont reconnus. Raison pour laquelle le groupe "No stress Land" qui d'ailleurs est à sa cinquième édition fête nos femmes détenues".



Interpellé sur le traitement des pensionnaires, la directrice de répondre "même si on ne peut pas être juge et partie, vous étiez à l'intérieur et vous avez vu les pensionnaires, leur visage parle. Je sais qu'en âme et conscience que c'est dans le cadre de l'humanisation des prisons qu'on organise ces genres d'activités et dans le respect des droits du pensionnaire".



Cette population carcérale de la Mac pour femme compte à ce jour 150 détenues, dont 12 femmes condamnées. Elles ont toutes bénéficié de la donation du groupe "No Stress Land" composé de matelas, de dentifrice, de couches, de lait de corps, savons, entres autres). La journée était également animée avec la présence des artistes chanteurs et comediens comme Fallou Dieng, les frères Guissé, ElHadji Keita, Kane Diallo, Abiba...un spectable de comédie show avec "Rirou tribunal".