Célébration de la jeunesse : Macky Sall veut une semaine «intense de mobilisation»

Macky Sall a présidé ce lundi, le Conseil des ministres lors duquel il a rappelé au gouvernement «l’impérieuse nécessité d’asseoir la mise en œuvre consensuelle d’une politique de jeunesse adaptée à la fois à nos valeurs culturelles et aux enjeux d’un monde ouvert et en perpétuelle mutation».



C’est d’ailleurs, dans ce sens qu’il a demandé à ce que cette fête, qui doit se dérouler du 31 mars au 7 avril, soit «un moment intense de mobilisation et de réflexion sur l’avenir de la Jeunesse, dont les clés de succès restent fondamentalement : l’éducation, la formation, le civisme, le patriotisme et l’assurance d’une insertion socioprofessionnelle garantissant l’emploi décent, l’épanouissement individuel et le bien-être collectif».



Dans la foulée, Macky Sall a insisté sur «l’urgence, pour le Gouvernement, en rapport avec tous les acteurs sociaux impliqués, de procéder à une évaluation dynamique et systématique des politiques de jeunesse», avant d’enjoindre les ministres concernés à «renforcer les moyens du Conseil national de la Jeunesse, afin de soutenir son rôle central dans le déploiement de la stratégie nationale d’encadrement et de promotion de la Jeunesse».