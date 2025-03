Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance : le Sénégal mise sur la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées

Le Sénégal célébrera ce vendredi 4 avril 2025 le soixante-cinquième anniversaire de son indépendance. Placée sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées », cette journée marquera un engagement renouvelé en faveur du développement des capacités militaires nationales. Les festivités se dérouleront sur toute l'étendue du territoire, avec un événement phare prévu à Dakar, sur la Place de la Nation.



Dès 8 heures 30, une cérémonie officielle, présidée par le chef de l'État, sera organisée en présence de délégations de pays amis. Au programme : une prise d'armes solennelle, suivie d'une remise de décorations et d'un défilé impressionnant regroupant des contingents civils, militaires, paramilitaires, motorisés et aériens. Cet événement symbolisera à la fois l'unité nationale et la modernisation des forces de défense sénégalaises.