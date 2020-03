Célébration du 8 mars: les femmes de l’UNSAS décident de surseoir à leurs activités en raison du coronavirus

Au Sénégal, depuis le lundi 02 mars 2020, date de la confirmation d’un premier cas par le ministre de la Santé, l’infection n’a cessé de progresser. Face à cette situation sanitaire hautement préoccupante, le Comité national des femmes de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) a décidé de surseoir aux activités commémoratives de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars, chaque année. Le panel devant réunir plus de 150 femmes au siège de la confédération est reporté sine die, informe un communiqué.



A travers cette décision, les femmes de l’UNSAS témoignent leur volonté de se conformer strictement aux mesures préventives qui s’imposent à tous les citoyennes et citoyens dans un tel contexte. Elles expriment leur solidarité à toutes les personnes atteintes par le virus, ainsi qu’à leur famille.



En direction du monde du travail, les femmes de l’UNSAS rappellent que le principe de précaution relève essentiellement du bon sens. Il s'agit, pour les employeurs comme pour les salariés, en tant que citoyens, de mettre en place tous les moyens afin d'éviter une contamination en chaîne. Concrètement, les salariés et les employeurs doivent adopter les gestes permettant de limiter ou supprimer les risques de contagion : lavage régulier des mains, arrêt des salutations par serrement de mains et accolades, etc.



Elles invitent le gouvernement sénégalais à renforcer la riposte par la mobilisation d’un financement conséquent, en vue de renforcer la capacité de notre système de santé à faire face à la menace du coronavirus.



Enfin, le Comité des femmes recommande aux syndicats et sections d’entreprise affiliés à l’UNSAS, de se conformer aux mesures préventives, notamment en suspendant, jusqu’à nouvel ordre, toutes les manifestations occasionnant des regroupements.