Centenaire d'Abdoulaye Wade : Kébémer dévoile un programme de célébrations les 4 et 5 juin

Mamadou Lamine Thiam, député-maire de Kébémer, a dévoilé les préparatifs du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade lors de son passage dans l'émission « En Vérité ». Prévue pour les 4 et 5 juin prochains, cette célébration nationale rendra hommage à la figure historique du Parti démocratique sénégalais (PDS) à travers un programme comprenant des conférences, des discussions officielles et des témoignages sur son parcours institutionnel.
L'élu a souligné le caractère symbolique de cet événement, marqué par le parrainage du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. « C’est à la dimension du président Abdoulaye Wade », a déclaré Mamadou Lamine Thiam, précisant que ce geste constitue une reconnaissance envers l'ancien chef d'État qui avait appelé à soutenir la candidature de l'actuel président lors du dernier scrutin.
En marge du programme national, la ville de Kébémer, localité natale d'Abdoulaye Wade, organisera son propre hommage. Le maire a annoncé la tenue d'un « grand sargal » destiné à célébrer les liens entre l'ancien président et sa ville d'origine.
Pour Mamadou Lamine Thiam, cette mobilisation exceptionnelle reflète le rôle central de Wade dans l'évolution démocratique du pays : « Kébémer entend marquer cet anniversaire historique en mettant en avant les liens profonds entre l’ancien président et sa ville d’origine ».
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