Lutte contre la corruption: l’OFNAC auditionne 189 personnes et traite 107 plaintes en six mois

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a révélé que « l'OFNAC a enregistré un flux de 107 plaintes et dénonciations en l'espace de six mois ». Selon Moustapha Ka, cet afflux témoigne de « l’engouement » suscité par les récentes réformes législatives, notamment la loi sur les lanceurs d’alerte et le renforcement des pouvoirs de l'Office. Sur ce volume global, « 33 plaintes ont été classées sans suite » car elles ne relevaient pas du champ de compétence de l’organe, tandis que « 27 ordres d’ouverture d’enquête ont déjà été signés ». Par ailleurs, « deux rapports d’enquête finalisés ont été transmis à la justice et trois autres sont actuellement en phase de transmission ».





Le magistrat a annoncé que « 189 personnes, issues de tous rangs et de tous statuts », ont été convoquées et entendues par les enquêteurs de l'institution. Ces auditions s'accompagnent d'un recours massif aux moyens de preuve matériels, l’OFNAC ayant émis « 147 réquisitions et demandes de concours auprès des banques, des services fonciers, des transports et des administrations financières ». Ces démarches d’apres lui, visent à tracer des mouvements financiers, des cartes grises ou des titres de propriété. Moustapha Ka a rappelé que « le refus de donner l’information sollicitée est constitutif d’infraction ».







Cette offensive a-t-il indiqué, cible des secteurs jugés particulièrement exposés, notamment les « collectivités territoriales, la santé, le foncier et les transports ». Le président de l’organe de contrôle a également souligné ce dimanche, lors de son passage à l’émission « Point de vue » que depuis l'installation de la nouvelle équipe dirigeante fin décembre 2025, l'institution affiche une activité soutenue, marquée par une multiplication des dénonciations et des convocations visant à instaurer une « nouvelle dynamique » dans la lutte contre l'impunité avec une rupture dans les méthodes d'autosaisine rapportant qu’ en « six mois, l'OFNAC s'est autosaisi de deux dossiers majeurs, soit autant qu'en douze ans d'existence entre 2012 et 2025 ». Chaque rapport est désormais rigoureusement examiné par une assemblée de douze membres indépendants avant toute transmission au procureur. Pour le magistrat, la solidité de ces dossiers est une priorité car « les résultats du travail de l’OFNAC seront réellement visibles lorsque les autorités judiciaires engageront des poursuites ».

