Gamou de Bignona : l’État engage le processus pour classer l’héritage de Fansou Bodian au patrimoine spirituel national

À l’occasion de l’édition 2026 du Gamou annuel de Bignona, le ministre de l’Intérieur, accompagné d’une forte délégation composée de plusieurs ministres et députés, a annoncé la volonté de l’État d’ériger l’héritage de l’imam El Hadji Fansou Bodian en patrimoine spirituel national. Cette déclaration solennelle marque une étape majeure dans la reconnaissance officielle de l’œuvre du guide religieux et de son impact sur la stabilité sociale du Sénégal.







Le ministre a souligné que cette décision vise à préserver et à valoriser les enseignements de paix, de tolérance et de cohésion portés par le patriarche de la Casamance. Selon les autorités, cette mesure permettra d'intégrer officiellement l'héritage de l'imam Bodian dans la mémoire collective du pays, garantissant ainsi la protection des valeurs qu'il a véhiculées tout au long de sa vie.







La délégation gouvernementale a profité de cette tribune pour réaffirmer le soutien de l’État aux cités religieuses, en soulignant le rôle crucial qu'elles jouent dans l'équilibre de la nation. Ce projet de classement au patrimoine national devrait s'accompagner d'un accompagnement institutionnel renforcé pour la pérennisation des œuvres et des infrastructures liées à cette figure emblématique de la religion au Sénégal.

