Centrafrique: Wagner derrière l’incendie chez le brasseur français Castel?

Sur ces images, on voit deux groupes de deux hommes lancer, sur les coups de 1h du matin, des cocktails Molotov par-dessus le mur d’enceinte du site. Ces quatre hommes sont grands, athlétiques, en habits militaires, et portent leur mitraillette dans le dos.



Si leurs visages et leurs têtes sont couverts, leur affiliation au groupe paramilitaire russe ne fait guère, voir aucuns doutes, selon nos sources sur place. Ils ne ressemblent pas en tout cas aux sept personnes arrêtées lundi soir dans un motel de Bimbo proche de la brasserie et présentées par la police centrafricaine comme les auteurs présumés de cet incendie criminel.