Centrafrique: le général Ludovic Ngaïfei a été acquitté

En Centrafrique, la cour d'appel de Bangui a acquitté ce mardi 21 juin 2022 l'ancien chef d'État-major Ludovic Ngaïfei. Il était inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et complot, pour des liens présumés avec la coalition rebelle CPC. Le procureur avait demandé 10 ans de prison. Ludovic Ngaïfei avait été arrêté en janvier 2021 et était détenu depuis au camp de Roux.



Ce général avait été limogé de son poste mi-2018 suite à des dissensions avec le président Touadéra. Autre personnalité accusée de liens avec les rebelles et l'ex-président Bozizé, et acquittée par la cour, c'était lundi soir, l'ancien ministre Thierry Savonarole Maleyombo.