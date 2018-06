Centrafrique : un casque bleu tanzanien tué et sept blessés dans une embuscade

Une patrouille de l’ONU est tombée dimanche dans une embuscade dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadeï, avons-nous appris. Un casque bleu tanzanien a été tué et sept autres blessés.Dimanche, des hommes armés ont tendu une embuscade à des casques bleus dans le village de Dilapoko dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadeï. Un casque bleu du contingent tanzanien est mort et sept blessés dont l’un dans un grave état a été hospitalisé à Bangui.Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a condamné vivement cette attaque, tout en rappelant que des sanctions pouvaient « être appliquées contre leurs auteurs de guerre ». La Centrafrique a plongé dans le chaos en 2013 avec le renversement de l'ex-président François Bozizé, par la Séléka, coalition rebelle à dominante musulmane. Centrafrique : un casque bleu tanzanien tué et sept blessés dans une embuscadeUne patrouille de l’ONU est tombée dimanche dans une embuscade dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadeï, avons-nous appris. Un casque bleu tanzanien a été tué et sept autres blessés.Dimanche, des hommes armés ont tendu une embuscade à des casques bleus dans le village de Dilapoko dans le sud-ouest de la préfecture de Mambéré-Kadeï. Un casque bleu du contingent tanzanien est mort et sept blessés dont l’un dans un grave état a été hospitalisé à Bangui.Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a condamné vivement cette attaque, tout en rappelant que des sanctions pouvaient « être appliquées contre leurs auteurs de guerre ». La Centrafrique a plongé dans le chaos en 2013 avec le renversement de l'ex-président François Bozizé, par la Séléka, coalition rebelle à dominante musulmane.