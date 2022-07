Centre Darou Marnane de Touba: pas de matériel électoral au bureau 41

Le ministre de l'Intérieur a portant assuré vendredi que tout le matériel électoral était disponible dans tous les centres et bureaux de vote que compte le Sénégal pour les besoins des élections législatives de ce 31 juillet 2022. Ce n'est pas le cas dans le bureau 41 du centre Darou Marnane de Touba (Département de Mbacké qui contre 370 534 inscrits).Dans cette vidéo posté sur les Réseaux sociaux, une mandataire et des témoins dénoncent cette situation.Pour rappel, lors des dernières élections législatives de 2017, des incidents avaient empêché le vote de se tenir dans a moins 220 bureaux à Touba. L'opposition avait crié a sabotage et la coalition au pouvoir avait appelé à annuler le scrutin dans cette localité avant que Le Conseil constitutionnel ne valide la victoire de Wallu Sénégal.