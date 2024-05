Centre départemental de Mbacké : le ministre Moustapha Sarré a procédé à la pose de la première pierre

La ville de Mbacké va bientôt disposer de son centre de formation professionnelle. Ce centre de dernière génération abritera 9 classes et 4 ateliers. Et il est entièrement financé par la coopération allemande à hauteur de 12 milliards de FCFA. La durée des travaux selon ses promoteurs sera de deux ans avec une capacité d'accueil de 700 apprenants. "Notre plaisir est immense. La construction de ce centre si longtemps attendu vient à point nommé", a déclaré le ministre de la formation professionnelle, Moustapha Sarré.



A cette occasion, monsieur Sarré a lancé le projet de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi dans le cadre de la coopération allemande. Ce centre d'après, les autorités répond aux ambitions du Sénégal de résorber l'employabilité des jeunes. "Le ministère de la formation professionnelle à travers le projet PFP a pour ambition de former 2000 mille jeunes, construire, réhabiliter et équiper 8 établissements", a confié le ministre Moustapha Sarré.