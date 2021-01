Centreafrique: L’audience de première comparution du présumé meurtrier, Mahamat Said Abdel Kani devant la CPI ce 28 janvier 2021

La première comparution de Mahamat Said Abdel Kani aura lieu ce jeudi 28 janvier 2021, dans la salle d'audience de la Cour pénale internationale (CPI) devant le juge Rosario Salvatore Aitala, juge unique de la Chambre préliminaire II, selon une note de la Cour.Mahamat Said Abdel Kani, aussi connu comme « Mahamat Said Abdel Kain » et « Mahamat Saïd Abdelkani », a été remis à la CPI par les autorités de la République centrafricaine (RCA) le 24 janvier 2021, en raison d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré sous scellés le 7 janvier 2019. Il est suspecté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Bangui (RCA) en 2013.Au cours de l'audience de première comparution, le juge vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Le suspect sera informé des charges portées à son encontre et de ses droits en vertu du Statut de Rome.