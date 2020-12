Centres de redressement : "d’énormes pressions" pour que Kara ne soit pas auditionné

D’énormes pressions pèsent sur les épaules des enquêteurs pour que le guide religieux, Serigne Modou Kara Mbacké ne soit pas entendu dans la procédure concernant l’affaire des centres de redressements découverts par la gendarmerie dimanche, au cours d’une opération contre un vol de scooter.



En effet, cité par des sources proches de l'enquête comme étant au cœur de cette rocambolesque affaire, Serigne Modou Kara n’a toujours pas été convoqué. L'Observateur renseigne que «des instructions ont été données pour que le marabout ne soit pas entendu dans la procédure».



Pour rappel, dans un communiqué rendu public dimanche, la gendarmerie a annoncé avoir découvert dans des centres de redressement situés à Ouakam, Guédiawaye, Malika entre autres appartenant au marabout, des personnes, âgées de 17 à 42 ans, placées sous haute surveillance et victimes de séquestration, de maltraitances, voire de torture.



Quarante-trois (43) individus dont six (6) interpellés à Ouakam, 13 à Guédiawaye, 20 à la Zone B et 4 à Malika, ont été arrêtées. Ils sont respectivement poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit, trafic de drogue, traite de personne et complicité.