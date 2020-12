Centres de redressement de Kara: le fils du milliardaire Baba Diao, parmi les personnes arrêtées

L’affaire des centres de redressement appartenant au guide religieux, Serigne Modou Kara Mbacké, continue à défrayer la chronique. Selon des informations du journal « Les Echos », parmi les quarante-trois (43) personnes arrêtées par la gendarmerie, il y a le fils du milliardaire Baba Diao, plus connu sous le pseudonyme de Pépé Diao.



Cueilli chez lui après avoir refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie, il a été déféré au parquet lundi. Lors de son interrogatoire, le fils de l’homme d’affaires Baba Diao a nié être mêlé à un quelconque acte de torture. Il a dit qu’il ignorait totalement ce qui se faisait dans ces centres.



Le journal souligne que les enquêteurs sont convaincus qu’il était bel et bien au courant de ce qui se passait dans cette dépendance. Et au terme de sa garde vue, il a été déféré au parquet.



Pour rappel, 43 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet. Parmi elles, six (6) ont bénéficié d’une liberté provisoire après leur face-à-face avec le procureur de la République.