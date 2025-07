Cérémonie d’inauguration du pontificat du Pape Léon XIV : Jean Baptiste Tine représente le Président Diomaye Faye à Rome

En déplacement à Rome, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, a représenté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la cérémonie d’inauguration du pontificat du Pape Léon XIV.



À l’occasion de cet événement solennel, des échanges de cadeaux et un entretien privé ont eu lieu entre le ministre sénégalais et le Saint-Père, a appris PressAfrik. Dans un climat de cordialité, le Pape Léon XIV « a salué le leadership du Président Faye » et a exprimé « son admiration pour la stabilité politique du Sénégal ainsi que son modèle de vivre-ensemble. »



Cette rencontre marque un nouveau jalon dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Vatican, fondées sur des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue interreligieux.