Armée : le colonel Massamba Thiam prend officiellement le commandement de la Zone militaire n°1 de Dakar

Le colonel Massamba Thiam a officiellement pris le commandement de la Zone militaire n°1 de Dakar, annonce la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA).



La cérémonie d’installation s’est tenue ce mardi 20 octobre au carré d’armes du quartier Dial Diop. Elle a été présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des armées, en présence du Gouverneur de Dakar, du maire de la ville ainsi que des personnels de la Zone.



Selon la DIRPA, cet événement solennel a été marqué par une prise d’armes, une revue des troupes, la remise officielle du drapeau au commandant de zone entrant et un défilé militaire.



Le colonel Massamba Thiam succède au colonel Clément Chrisogone Nassalan, affecté à l’Institut de défense du Sénégal (IDS). Il présente un riche parcours de 28 années de service, durant lesquelles il a occupé successivement des fonctions de commandement opérationnel ainsi que des postes de responsabilité au sein d’états-majors nationaux et multinationaux, indique la même source.