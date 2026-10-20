Éducation : Le G7 conteste le bilan du gouvernement et maintient son mot d'ordre de grève

Dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre 2026, le G7 regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal (notamment le SAEMSS, l'UDEN, le CUSEMS) a vivement réagi aux récentes déclarations du gouvernement relatives à la légalité des mouvements de grève et à l'état d'avancement du protocole d'accord du 16 avril 2026.



Les syndicats dénoncent les affirmations ministérielles tendant à qualifier leurs actions d'illégales et rappellent que les préavis déposés couvrent l'année civile jusqu'au 31 décembre 2026. Ils déplorent la posture du ministre de la Fonction publique qui, selon eux, s'apparente à une « rengaine devenue récurrente » consistant à « brandir continuellement l'argument de l'illégalité sans examiner sérieusement les fondements des revendications » au lieu de privilégier une réelle politique de dialogue social.



Sur le plan de l'exécution des engagements, l'inter syndicale rejette catégoriquement le bilan gouvernemental affirmant que l'ensemble des points de l'accord aurait été réalisé, déplorant un fossé grandissant entre les annonces officielles et la réalité du terrain.



Le G7 pointe du doigt le retard accumulé sur des questions essentielles telles que la publication de l'étude sur le système de rémunération, l'audit sur les rappels, le paiement des indemnités d'examen, ou encore le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans.



Qualifiant les démarches des autorités de « manœuvres dilatoires », la coalition syndicale invite le gouvernement « à faire preuve davantage de rigueur et de responsabilité dans sa communication », tout en l'appelant à « respecter ses engagements plutôt qu'à verser dans des menaces, même voilées, qui ne font qu'envenimer le climat social ».



Face à ce qu'il considère comme une inaptitude à apporter des réponses satisfaisantes, le G7 réaffirme sans équivoque le maintien de son mot d'ordre de grève et appelle l'ensemble des enseignants à demeurer mobilisés et solidaires. Tout en se disant ouvert à des négociations constructives, le groupe prévient qu'il n'acceptera pas que les discussions servent « de prétexte à l'inaction, au reniement des engagements ou à l'intimidation des travailleurs

».



Rappelant que la stabilité de l'école ne se décrète pas mais se construit par le respect de la parole donnée, l'organisation conclut que « le respect intégral du protocole d'accord du 16 avril 2026 demeure une condition sine qua non pour l'apaisement du climat social et la stabilité durable du système éducatif ».