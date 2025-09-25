Cérémonie de dédicace : Mame Mbaye Niang refait surface à New York aux côtés de Macky Sall

Perdu de vue depuis plusieurs mois, Mame Mbaye Niang a refait surface ce mercredi 24 septembre à New York. L’ancien ministre a été aperçu lors de la cérémonie de dédicace du livre « Afrique au cœur » de l’ex-président Macky Sall.



Souriant et installé aux côtés de son mentor, Mame Mbaye Niang signe ainsi sa première apparition publique depuis son départ du pays, consécutif à l’arrivée au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye.



Pour rappel, l’ex-ministre du Tourisme avait poursuivi en justice Ousmane Sonko, alors chef de l’opposition, après que celui-ci l’eut accusé de mauvaise gestion dans le cadre du Prodac (Programme des domaines agricoles communautaires). Le procès s’était soldé par la condamnation de Sonko à six mois de prison avec sursis et au paiement de 200 millions de F CFA de dommages et intérêts à Mame Mbaye Niang.



Une décision judiciaire qui avait pesé lourdement sur la scène politique nationale, puisqu’elle avait conduit à l’invalidation de la candidature de Sonko à la présidentielle du 24 mars 2024.

