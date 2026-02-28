Qualification Coupe du monde FIBA 2027: le Sénégal domine largement le Madagascar

Le retour du capitaine Brancou Badio a changé le visage de l’équipe. Adroit derrière l’arc, inspiré dans la distribution, il a apporté rythme et sérénité au jeu sénégalais. Sa présence a fluidifié les enchaînements et renforcé la cohésion du groupe. Dans son sillage, Babacar Sané s’est montré incisif, multipliant les actions décisives et pesant des deux côtés du parquet.

Dans l’autre match du groupe B, la Côte d’Ivoire a enchaîné un deuxième succès, confortant sa place de leader. Le Sénégal, désormais deuxième, jouera sa qualification face à la République démocratique du Congo ce dimanche à 21h GMT, avec l’ambition de confirmer ce regain de forme.

Madagascar, de son côté, reste en quête d’un premier succès dans cette fenêtre. Le public dakarois est donc attendu pour la dernière journée du tournoi, qui marquera la fin de cette deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

Battu d’entrée par la Côte d’Ivoire, le Sénégal a parfaitement réagi ce samedi lors de la deuxième journée de la fenêtre qualificative au Mondial FIBA 2027. Les “Lions” ont dominé Madagascar avec autorité (99-66) et livré une prestation aboutie.