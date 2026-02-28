Réseau social
Moment d'échanges avec ses militants: Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h



Moment d'échanges avec ses militants: Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h
Quelques heures après la rupture du jeûne marquée par une polémique entre le Président Bassirou Diomaye Faye et des députés de PASTEF, ainsi que son passage à l’Assemblée nationale pour la séance de questions d’actualité, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, annonce un moment d'échanges et de partage sur ses plateformes numériques. 
 
Dans un message publié sur sa page Facebook, il donne rendez-vous à ses militants  ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures : “Mes chers compatriotes, Retrouvons‑nous demain pour un moment d’échanges et de partage”. 
 
Moussa Ndongo

Samedi 28 Février 2026 - 23:56


