Certification d’aérodrome : L’Afrique est à la traîne…

Après 7 ans, le processus est lent et le résultat n’est pas reluisant. Pour aller plus vite, plusieurs gestionnaires d’aéroports et experts sont réunis à Dakar par un forum Ugaaco-Oaci sur la certification des aérodromes membres de l’Union des Gestionnaires des Aéroports d’Afrique du Centre et de l’Ouest (Ugaaco).



« Sur les 192 aéroports internationaux répartis dans 54 pays d’Afrique, 54 sont certifiés et 138 non certifiés, avec un taux de réalisation de 28,12%. 26 pays sur 54 ont certifié au moins un de leurs aérodromes internationaux et 28 n’en ont certifié aucun. En somme, 48,15% des pays s’en sortent avec un aéroport certifié, alors que l’enjeu est de certifier aussi bien les aéroports principaux que les autres aéroports du pays ouverts à la circulation aérienne publique (CAP)», détaille Simon Kaboré, secrétaire exécutif de l’Ugaaco à la cérémonie officielle ce mardi matin. Même son de cloche chez le Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, Mathiaco Bessane qui a félicité l’UGAACO « pour le choix du thème qui est pertinent à plus d’un titre. Il est d’autant plus pertinent que l’objectif fixé dans le calendrier de l’Aviation Civile Internationale est loin d’être atteint par les africains. Près de 2/3 des aéroports de nos Etats ne sont pas encore certifiés. »