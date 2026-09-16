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Dette souveraine : Le Sénégal intègre le nouvel indice des marchés frontières de JPMorgan



Dette souveraine : Le Sénégal intègre le nouvel indice des marchés frontières de JPMorgan

Le Sénégal figure officiellement parmi les 26 pays sélectionnés pour intégrer le nouvel indice GBI-EM Edge de JPMorgan, dont le lancement est prévu d'ici la fin du mois.

Cet indice de référence mondial suivra près de 330 milliards de dollars de dette en monnaie locale des marchés frontières, l'ensemble des marchés  pesant pour près de 45 % de la pondération totale.

Bien que les documents consultés listent le Sénégal parmi les 26 nations éligibles, sa pondération exacte n'a pas encore été rendue publique. L'analyse indique ainsi que l'exposition réelle du pays ne sera clarifiée qu'à « la publication des pondérations effectives lors du lancement », marquant une étape décisive pour l'accès du pays aux liquidités internationales.

L'intégration du Sénégal dans le nouvel indice GBI-EM Edge de JPMorgan constitue une avancée stratégique majeure, servant de passerelle pour attirer les capitaux internationaux vers ses obligations en monnaie locale tout en renforçant son marché domestique.

En s'alignant sur les recommandations du FMI et de la Banque mondiale pour limiter le risque de change, cette adhésion positionne le pays sur les radars des grands investisseurs institutionnels mondiaux, agissant comme un véritable label de qualité pour sa signature financière, en attendant que sa pondération exacte ne soit officialisée lors du lancement de l'indice.

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Fodé Bakary Camara

Mercredi 16 Septembre 2026 - 14:32


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