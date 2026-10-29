Éliminatoires CAN 2027 : les Lions retrouvent le stade Léopold Sédar Senghor face au Soudan le 12 novembre

L’équipe nationale de football du Sénégal s'apprête à faire son retour au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions y affronteront la sélection du Soudan le jeudi 12 novembre 2026, à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.
Selon la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) l’organisation de la rencontre s'accompagne du lancement de la billetterie, prévue pour le lundi 2 novembre. Celle-ci sera accessible exclusivement sur l’application Max it d’Orange.
Selon la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) l’organisation de la rencontre s'accompagne du lancement de la billetterie, prévue pour le lundi 2 novembre. Celle-ci sera accessible exclusivement sur l’application Max it d’Orange.
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