Basket-ball : la FSBB réorganise l'encadrement des équipes nationales avec la nomination de Makhtar Ndiaye et Xane D'Almeida

La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) annonce de nouvelles nominations au sein de l'encadrement des équipes nationales. L'instance fédérale confie de nouvelles responsabilités administratives et techniques à d'anciens internationaux afin d'optimiser le suivi des sélections. L'ancien international Makhtar Ndiaye, champion d'Afrique en 1997 et conseiller du président de la FSBB depuis 2022, est nommé Manager général de l'équipe nationale masculine. Il remplace à ce poste El Hadji Malèye Ndoye, réaffecté au rôle d'Assistant technique de l'équipe nationale masculine au regard de « son expérience en qualité d’ancien international et capitaine des Lions, ainsi que de son parcours en tant qu’entraîneur principal du BBC Nyon ».



La fédération acte également la nomination de l'ancien international sénégalais Xane Christian D'Almeida au poste de Manager général des équipes nationales masculines U18 et U19. Ce dernier aura pour mission d'accompagner la sélection « qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde 2027 prévue en République tchèque ». Dans son communiqué officiel, l'instance dirigeante de la discipline « adresse ses vœux de plein succès aux responsables concernés dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions ».