JOJ Dakar 2026 : 157 délégations, 1938 personnes logées et 507 athlètes au village olympique, selon le COJOJ

À deux jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité d’organisation se veut rassurant sur l’état de préparation des infrastructures et l’accueil des délégations. Le coordonnateur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade, a assuré, jeudi 29 octobre 2026, que tous les sites sont prêts à recevoir les athlètes et les compétitions.



Lors d’une conférence de presse tenue à Diamniadio, il a notamment fait le point sur l’occupation du village olympique, destiné à héberger les participants à cette compétition internationale.



« Tous les sites sont prêts. Le premier, c’est le site d’hébergement, c’est le village olympique destiné à accueillir les athlètes. Aujourd’hui, nous avons 157 délégations, 1938 personnes logées, 507 athlètes et plusieurs officiels. Cela signifie que le village destiné à accueillir les athlètes est opérationnel », a déclaré Ibrahima Wade.



Des sites opérationnels à Dakar, Diamniadio et Saly



Le coordonnateur général du COJOJ a également souligné que les préparatifs concernent aussi bien les infrastructures sportives que les installations temporaires nécessaires au bon déroulement des différentes épreuves.



« À partir de demain, d’autres sites accueilleront les entraînements de cyclisme, les compétitions ainsi que les activités liées à la cérémonie d’ouverture. Cela signifie qu’à Dakar, à Diamniadio et à Saly, tous les sites sont prêts à recevoir les compétitions », a-t-il indiqué.



Ibrahima Wade a insisté sur la disponibilité des infrastructures dans les trois villes hôtes, affirmant que « tous les sites sont prêts à recevoir les athlètes ».



La cérémonie d’ouverture des JOJ Dakar 2026 est prévue ce samedi 31 octobre à partir de 18 h 30, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Organisés pour la première fois sur le continent africain, les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2700 athlètes sont attendus pour cette édition.