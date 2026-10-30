Foot : La CAF confirme le retour à une CAN tous les deux ans

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de Football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans.



Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal.



La Division de la communication de la CAF souligne dans un communiqué que ce réexamen était notamment motivé par le constat que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, appelée à remplacer l’actuelle CAN et à se disputer tous les deux ans, nécessiterait plusieurs années avant de pouvoir générer les ressources financières substantielles indispensables pour permettre aux compétitions de la CAF et au football africain d’être compétitifs à l’échelle mondiale et financièrement autonomes.



« La décision du Comité Exécutif de la CAF de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 Associations Membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs en dehors du continent », a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.



Et d’ajouter : « Nous étions également préoccupés par le nombre d’années nécessaires avant que la nouvelle compétition panafricaine proposée, la Ligue des Nations, conçue pour être identique à l’actuelle CAN et se disputer tous les deux ans, puisse apporter les contributions financières substantielles et les retombées nécessaires au développement du football africain, afin de rendre les compétitions de la CAF compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes ».



Selon lui, la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. « Je suis convaincu qu’elle connaîtra un grand succès. Les éditions suivantes se dérouleront en 2028, 2031 et 2033 », a fait savoir Motsepe.



Pour le président de la CAF, la prochaine Coupe du Monde de la FIFA aura lieu en 2030. « Conformément à la tradition de la FIFA, la phase finale de la CAN et celles des autres compétitions de sélections nationales des confédérations pourraient ne pas se tenir durant l’année de la Coupe du Monde de la FIFA », a-t-il expliqué.



D’après Motsepe, la CAN est également une célébration du football africain, de la richesse et de la diversité des cultures, des coutumes et des traditions de notre continent. « Elle rassemble les populations des 54 pays d’Afrique, la diaspora africaine et les peuples du monde entier », a-t-il martelé.



Selon lui, la décision du Comité Exécutif de la CAF sert au mieux les intérêts du football africain et des 54 Associations Membres de la CAF. « Elle contribuera également de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique », a conclu Patrice Motsepe.