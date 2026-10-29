JOJ Dakar 2026 : Inauguration de 2,2 milliards FCFA d'infrastructures sportives à Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé ce jeudi 29 octobre 2026 à l’inauguration d’infrastructures sportives dans les départements de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque. Réalisées dans le cadre de la deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP 2), ces réalisations résultent d’un partenariat avec le Comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) pour un montant global de 2 270 175 572 francs CFA.



La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), Dr Mamouth Diop, du maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, et du directeur des opérations de la Banque mondiale, Djibrilla Issa. Les aménagements comprennent six terrains de football à gazon synthétique, deux terrains multifonctionnels, des parcours sportifs de proximité et des aménagements paysagers répartis dans les communes de Dalifort-Forail, Médina Gounass, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Sangalkam.



Ces équipements visent à soutenir le développement d'un sport de masse inclusif tout en posant les bases de la détection de l'élite sportive nationale. L’ADM et les communes bénéficiaires prévoient de mettre en place un modèle économique d’accompagnement permettant aux comités de gestion de bassin chargés de la maintenance communautaire des ouvrages de drainage d’exploiter ces installations pour générer des ressources additionnelles et créer des emplois locaux.



À travers ce déploiement, l'Agence de développement municipal applique sa démarche « L'ADM territorialise » en écho à la devise officielle des Jeux. L’objectif affiché consiste à diffuser l’esprit olympique dans les zones périurbaines de Dakar et à faire participer les collectivités territoriales et les communautés locales aux dynamiques de l'événement.



Le ministre de l’Urbanisme a rappelé l'enjeu territorial de ces réalisations pour l'héritage des Jeux. Moussa Bala Fofana a affirmé que « la réussite de Dakar 2026 se mesurera aussi, et surtout, à ce qui restera dans nos communes et nos quartiers », précisant que son ambition résidait dans la formule « L’Afrique accueille, Dakar célèbre, et les territoires s’approprient l’héritage ».



À la suite de cette cérémonie d'inauguration, l’Agence de développement municipal a procédé au lancement de la caravane de mobilisation des jeunes. Mmis en œuvre depuis 2012 par l'ADM avec le soutien de la Banque mondiale et de la Société financière internationale, le PROGEP réhabilite les zones vulnérables aux inondations tout en combinant aménagement urbain, gestion environnementale et intégration sociale.