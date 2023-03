Cette femme a failli mourir après une opération chirurgicale qui a transformé ses organes en béton

Il y a un an, elle a donc décidé de s’envoler pour la Turquie pour subir une “sleeve gastrectomie”, qui consiste à couper au moins trois-quarts de l’estomac du patient atteint d’obésité. Prix du voyage et de l’opération? 2.250 euros tout compris, contre entre 8.000 et 12.500 euros en Angleterre, sans le voyage. Une somme qu’elle a réunie grâce à une cagnotte en ligne.

Un estomac en béton

Malgré des inquiétudes à son arrivée dans la clinique, la quadragénaire a tout de même décidé de se faire opérer. Elle aurait mieux fait de s’abstenir. Aux termes de deux heures d’une opération invasive, Pinky a eu une myriade de complications, notamment des douleurs abdominales, des nausées et une déshydratation.

De retour chez elle, en décembre 2022, soit quelques jours à peine après s’être fait retirer une partie de l’estomac, la quadragénaire a été hospitalisée en urgence. Une grave infection causée par la chirurgie avait comme transformé ses organes en béton. Pour lui sauver la vie, les médecins ont été forcés de nettoyer l’intérieur de son estomac “au kärcher”. La Britannique a ensuite été hospitalisée durant un mois pour soigner une septicémie.

“Je me suis laissée emportée...”

Si aujourd’hui, Pinky est encore en vie, elle a bien cru mourir et vit encore aujourd’hui un véritable supplice. Elle est par exemple nourrie via une sonde. Avec le recul, elle aurait préféré ne jamais avoir eu l’idée de cette opération. “Ça n’énerve que ce qui était censé m’aider, me cause tant de torts”, commente-t-elle. “Ils ont bâclé l’opération. (...) C’était tellement bon marché que j’aurais dû y réfléchir à deux fois. Je me suis laissée emportée...”

Aujourd’hui, la Britannique ne pèse plus que 82 kilos. En partageant son histoire, elle espère dissuader celles et ceux qui voudraient faire des économies en allant se faire opérer à l’étranger.

