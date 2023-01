L'augmentation mammaire n'est plus l’opération de chirurgie esthétique la plus pratiquée dans le monde

Au cours des quatre dernières années, de nombreux patients ont cherché à retirer leurs implants, une procédure qui a augmenté de près de 50% au niveau mondial. D’autant plus que cette opération pourrait provoquer une forme de cancer du système immunitaire.

Le rapport détaille que la liposuccion (qui consiste à l’aspiration de graisses cutanées en excès) est particulièrement pratiquée aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. De manière générale, les interventions chirurgicales de ce type sont en hausse de 24,8% par rapport à l’année précédente, mais l’enquête ne précise pas quelle partie du corps est la plus concernée.

Lifting des cuisses

Dans le top 5 des opérations de chirurgie esthétique les plus populaires au monde, on retrouve également la rhinoplastie, la blépharoplastie (la chirurgie des paupières) et l’abdominoplastie. C’est alors le lifting des cuisses qui connaît la plus forte croissance de l’année (avec +53,1%).

“Nous avons remarqué une augmentation intéressante des interventions chirurgicales liées à ce que l’on appelle le ‘body contouring’, comme la liposuccion, qui est désormais classée comme l’intervention la plus courante, devant l’augmentation mammaire pour la première fois depuis de nombreuses années, ainsi qu’une tendance émergente similaire pour l’abdominoplastie, le lifting des cuisses et l’augmentation des fesses”, explique le Dr Gianluca Campiglio, chirurgien plastique italien, dans le communiqué officiel.

Le spécialiste remarque également un regain d’intérêt pour la chirurgie esthétique. On constate en effet une recrudescence de 19,3 % des procédures effectuées par les chirurgiens plasticiens en 2021. “Ces données reflètent clairement l’expérience de récupération de l’impact négatif du Covid-19 l’année précédente sur les procédures esthétiques et les nombres dépassent désormais ceux d’avant la pandémie”, conlut le Dr Campiglio.

Retirer la graisse plutôt qu’afficher une poitrine volumineuse. L’augmentation mammaire vient de se faire détrôner par la liposuccion, selon une enquête réalisée par la Société internationale de chirurgie esthétique plastique (ISAPS) et publiée le 9 janvier 2023. En effet, cette procédure de remodelage de la silhouette représente 14,8% des opérations esthétiques pratiquées dans le monde, contre 13% pour la chirurgie mammaire.