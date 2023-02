Un léopard pénètre dans un tribunal en Inde, au moins six blessés

Un léopard s’est introduit mercredi dans le tribunal de district de Ghaziabad, non loin de New Delhi, en Inde. Il a blessé au moins neuf personnes et il a fallu des heures pour le capturer. Le fauve est entré dans le bâtiment vers 16 heures. Se sentant probablement prisonnier, il s’est déchaîné, attaquant de nombreuses personnes.



L’agent de police Vikas Kumar, 37 ans, a été le premier pris pour cible, alors qu’il était au deuxième étage. «J’ai été blessé aux mains, aux épaules et au dos. En voyant l’animal, les gens se sont précipités pour se sauver et plusieurs d’entre eux se sont enfermés dans les salles d’audience», a-t-il expliqué, rapporte le «Hindustan Times»

Le léopard s’en est également pris à trois frères, Zeeshan Khan, 40 ans, Tanveer Ahmad, 45 ans, et Ashraf Ahmad, 30 ans. «Nous avons été stupéfaits de voir un énorme léopard devant nous. Nous étions au deuxième étage lorsque le léopard a bondi sur Tanveer et l’a gravement blessé. Ashraf et moi nous sommes enfermés dans l’une des toilettes. Au bout d’un moment, lorsque nous avons ouvert la porte, l’animal était juste là et il m’a attaqué. Puis il a couru vers Ashraf qui est sorti des toilettes et a couru vers les escaliers. Lui aussi a été blessé», a témoigné Zeeshan Khan.

Un avocat touché au visage

Le quotidien indien a aussi entendu Naman Jain, un jeune homme de 26 ans. «Le léopard s’est jeté sur moi. Il m’a mordu les mains et les épaules. Après m’avoir blessé, il s’est enfui dans un couloir», a-t-il raconté. Une femme de 61 ans s’en est sortie avec les mêmes blessures, aux mains et aux épaules.

Un avocat a aussi eu affaire au fauve. Il saignait abondamment et a été sérieusement touché au visage, selon des témoignages.