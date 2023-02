Ces articles vendus par Shein sont dangereux pour votre santé

Les articles concernés par le rappel?

Il s’agit de colliers, bracelets et boucles d’oreilles:

- Des boucles d’oreilles enfileurs à détail géométrique, lot nº sj2112024566892740 ;

- Un collier soleil breloque, lot nº sw2107128827319336 ;

- Un collier à chaîne à perles, nº sj2207031359285308 ;

- Un collier avec pendentif en plaquage or 18K zircon étoile, lot nº sj2204090850129065 ;

- Un bracelet de cheville conque & étoile de mer breloque, lot nº sj2206087181199944).

Quels sont les risques si vous décidez de porter ces bijoux? Les taux de métaux lourds, et plus particulièrement de cadmium et de nickel, que contiennent ces bijoux sont au-dessus des normes autorisées en vigueur en France. Le nickel, lorsqu'il est présent en trop grandes quantités, peut entraîner le développement de cancer, de maladies pulmonaires et respiratoires, ou encore des fausses couches ou une stérilité ainsi que des problèmes cardiaques. Dans le cas de bijoux, des allergies peuvent être développées et des éruptions cutanées peuvent apparaître.

Le site “Rappel Conso” conseille dès lors de ne pas porter ces bijoux et de demander un remboursement au site Shein.

