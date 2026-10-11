Ceuta : deux Sénégalais détenus depuis dix jours, leur situation inquiète

Deux ressortissants sénégalais, Mamadou Soiré et Mouhamed Sow, seraient détenus depuis dix jours à Ceuta, en Espagne, sans que leurs proches ou leurs contacts ne parviennent à connaître leur lieu de détention. La journaliste Marie-Louise Ndiaye, établie en Espagne, a alerté sur leur situation après leur arrestation à la suite d’une altercation au centre d’accueil de l’ONG Axem.



Arrivés à Ceuta lors de l’afflux massif de migrants du 30 juillet 2026, les deux Sénégalais auraient été interpellés après une bagarre impliquant un ressortissant soudanais. Selon les informations rapportées par la RFM, ce dernier aurait bousculé l’un des Sénégalais avant de tenter de le poignarder. Un autre Sénégalais serait intervenu pour les séparer, mais aurait été blessé près de l’œil par l’arme blanche.



Les responsables du centre auraient alors appelé la police, qui a embarqué les protagonistes. Depuis, aucune information précise n’aurait été communiquée sur le lieu où se trouvent les deux Sénégalais.

D’après l’interprète Daouda Sarr, qui a tenté d’obtenir des renseignements auprès des autorités policières, les deux hommes auraient été entendus, sans être jugés ni expulsés. Leur situation demeure toutefois incertaine, suscitant des inquiétudes quant à leur prise en charge et à leurs conditions de détention.

