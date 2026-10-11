Vinicius privé du Clasico face au Barça? "Une attitude agressive", le rapport de l’arbitre qui accable l'attaquant du Real

Expulsé face à Villarreal (1-0) samedi après avoir tiré les cheveux de Dylan Saliba, l’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, fait l’objet d’un rapport sévère de l’arbitre de la rencontre. L’hypothèse d’une suspension pour le choc face au FC Barcelone dans quinze jours prend de l’épaisseur.



Vinicius a tout gâché. Alors qu’il pensait avoir inscrit le deuxième but du Real Madrid, samedi soir face à Villarreal (1-0), l’attaquant brésilien a non seulement vu son but être annulé pour un tirage de cheveux sur Dylan Saliba au début de l’action, mais il a aussi été expulsé pour cette faute (73e). Et les ennuis ne sont peut-être pas finis... Dans son rapport, Isidoro Diaz de Mera, l’arbitre de cette affiche de la 8e journée de Liga, n’a pas épargné le Madrilène.



Un rapport à charge



Selon les médias espagnols, Vini a écopé d’un carton rouge "pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire alors que le ballon était en jeu, même s’il n’y avait pas de dispute entre eux." Mais ce n’est pas tout. Il a aussi ajouté: "À la 73e minute du match, alors que le jeu était arrêté, le joueur numéro 7 de l'équipe locale, D. Vinicius José De Oliveira Do Nascimento, après avoir été expulsé et toujours sur le terrain, a continué de protester contre ma décision, en criant et en s'approchant de la zone où je me trouvais avec une attitude agressive." L’arbitre a indiqué que l’attaquant du Real "a dû être retenu par ses coéquipiers", tout en précisant qu’il n’a pu constater aucune expression.



Au vu de la sévérité de ce rapport, tout laisse à penser que Vinicius purgera davantage qu’un seul match de suspension. Automatiquement suspendu dans une semaine pour la réception du FC Séville au Bernabeu, Vinicius Jr manquera le Clasico face au Barça s’il écope de deux matchs de suspension ou plus. Le Real Madrid se déplacera au Camp Nou le 25 octobre pour le match attendu par toute l’Espagne. Avec ou sans Vinicius?