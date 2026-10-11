Migration : parlementaires et société civile renforcent leur dialogue à Dakar

A Dakar, ce samedi 10 octobre 2026, le Réseau des parlementaires sur la migration (REPAM), en collaboration avec le Réseau Migration Développement (REMIDEV), a organisé un atelier de réflexion et d’échanges consacré aux enjeux migratoires. Présidée par l’Honorable Abdoul Kadyr Sonko, la rencontre a réuni parlementaires et acteurs de la société civile autour de deux axes majeurs : "la migration au Sénégal, ses défis et ses perspectives" et "les enjeux de la libre circulation dans l’espace CEDEAO".



Selon un communiqué de l’Assemblée nationale, les échanges ont porté sur "la protection des droits des migrants", "la valorisation des contributions de la diaspora" et "l’accompagnement des personnes de retour", ainsi que sur les obstacles à la mobilité sous-régionale. Une démarche qui, selon les organisateurs, vise à "éclairer le travail législatif" et à "évaluer les politiques publiques en matière de migration" à travers un dialogue entre élus et société civile.



En clôturant les travaux, le président du REPAM a souligné l’importance de "donner des suites concrètes aux propositions recueillies" et de "poursuivre la collaboration avec la société civile". L’objectif affiché est de construire "une gouvernance des migrations respectueuse de la dignité humaine" au service des migrants et de la diaspora.