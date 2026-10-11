Ciment du Sahel : les travailleurs décrètent une grève de 112 heures pour réclamer leurs primes

Les travailleurs du Ciment du Sahel ont décrété une grève de 112 heures pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer le paiement de plusieurs primes. Réunis samedi à Santassou, dans la région de Mbour, ils ont également dénoncé la précarité de certains contrats et interpellé le chef de l’État sur leur situation.



Au cours d’un point de presse, les travailleurs ont déploré l’absence de primes de logement, de risque et de production. Ils ont aussi dénoncé la situation des employés sous contrat à durée déterminée (CDD) et des journaliers, dont certains travailleraient depuis plusieurs années sans contrat régulier.



« On n’a aucun avantage, on n’a pas de prime de logement, on n’a pas de prime de production. Il y a des CDD qui ont fait plus de cinq ans ici et des journaliers qui ont fait plus de dix ans, sans signer leur contrat. Donc, ça, c’est de l’esclavage », ont-ils déclaré.



Les grévistes ont par ailleurs interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu’ils estiment informé de leurs difficultés. Ils lui ont demandé d’intervenir pour que leurs revendications soient prises en compte, accusant la direction de la cimenterie de bafouer leurs droits.

Déterminés à poursuivre leur mobilisation, les travailleurs ont prévenu que d’autres actions pourraient suivre si la direction ne répondait pas à leurs demandes. « À l’issue de nos 112 heures, si la direction ne fait rien, on est déterminé à aller jusqu’au bout. On va décréter, s’il le faut, demain, 48 heures de plus », ont-ils averti.

