Chambre criminelle : "Boy Djiné" condamné à deux ans de prison ferme pour cambriolage

Serigne Modou Fall alias "Boy Djiné" a été condamné ce mardi 24 novembre à deux (2) ans de prison ferme par le président de la Chambre criminelle de Dakar, pour cambriolage d’usines. Ses deux co-inculpés, Maurice Diatta et Abdou Seck, ont bénéficié d’un acquittement.



La décision fait suite à l’affaire de vol commis la nuit, avec effraction et usage de véhicule, à la Sodida, délit de scellés, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et évasion. Pour cette affaire, ils étaient placés sous mandat de dépôt depuis 2015.



Dans cette affaire, "Boy Djinné" se dit être impliqué injustement dans cette affaire. Il avait menacé de se suicider et avait fixé un ultimatum de 5 jours au ministre de la Justice, Me Malick Sall.



"Si le 10 décembre, tous les mandats de dépôt à mon encontre ne sont pas levés, je vais me suicider. Je ne vais pas rester en prison pour des faits que je n'ai pas commis. D'ici, le 10 décembre, soit on me rend mes droit, soit je me suicide. Qu'ils me condamnent à perpétuité pour les dossiers pour lesquels je suis impliqué, mais pour ce que je n'ai pas fait, je n'accepterai plus d'être gardé en prison", avait-il confié à un de ses proches .



Quant à son avocat, Me Abdoulaye Tall, il avait demandé à ce que son client soit rétabli dans sa dignité d'homme, de citoyen sénégalais, de justiciable, devant les C ours et T ribunaux.