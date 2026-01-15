Guinaw Rail : un homme poignardé à mort, le meurtrier présumé arrêté

Le Commissariat d'arrondissement de Guinaw Rail (banlieue dakaroise) a arrêté, le 12 janvier 2025, un individu impliqué dans une rixe mortelle ayant coûté la vie à un homme. Le présumé meurtrier a été placé en garde à vue.



Selon le quotidien Les Echos, à la suite de la violente altercation, le mis en cause s’est livré lui-même à la police afin d’échapper à une tentative de lynchage. Sur les lieux du drame, les policiers ont découvert le corps sans vie de la victime, présentant trois blessures graves : une plaie béante au niveau du front, une profonde lésion au cou et une perforation sous l’abdomen. L’arme du crime a été retrouvée et saisie par les agents. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enlèvement du corps sans vie.



Face aux enquêteurs, le prévenu a déclaré avoir été victime de provocations répétées de la part du défunt, faites d’injures et de menaces de mort. Il a soutenu que la victime l’aurait agressé avec un tesson de bouteille. En réaction, il a affirmé utiliser un couteau pour se défendre, lui portant les coups mortels.