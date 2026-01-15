Mbour : Sonko attendu vendredi pour l’inauguration d’un centre de formation professionnelle

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est attendu le vendredi 16 janvier 2026 à Mbour (80 km au sud de Dakar), pour la cérémonie d’inauguration du Centre de formation professionnelle (CFP) Khalifa Ben Zayed Al Nahyan.
Cette école formera aux métiers de «Froid et climatisation, électricité, mécanique automobile, informatique industrielle et comptabilité».
Ce CFP est une infrastructure dotée d’un amphithéâtre, d’un bâtiment dédié aux salles de classe, d’une cantine, des terrains de football, basket et handball et de trois (03) ateliers équipés.
