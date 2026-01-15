Criquets pèlerins au Sénégal : le CNSA annonce des actions "coordonnées et préventives" contre le phénomène

Face à la présence signalée de criquets pèlerins dans le nord du Sénégal (Dagana, Louga, Saint-Louis, Podor, Matam), le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), Boubacar Dramé, a déclaré le 15 janvier 2025 que les autorités ont mis en place des «actions coordonnées et préventives» pour lutter contre ce phénomène dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le département de Dagana (nord).



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, M. Dramé a indiqué qu’à l’issue d’une mission conjointe du Secrétariat exécutif du CNSA, du Fonds des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et des services techniques de l’État, «une note technique a été transmise au Premier ministre dès les premières alertes sur la base des informations fournies par la Direction de la protection des végétaux (DPV) et les autres services déconcentrés». D’après lui, cette mission visait à évaluer les dégâts, apprécier l’efficacité des traitements et renforcer la concertation avec les acteurs locaux.